Base Usaf un esposto per fare chiarezza sulle bombe atomiche ad Aviano

Il 24 ottobre sarà presentato alla Procura della Repubblica di Pordenone (oltre a quella di Brescia) un esposto per cercare di chiarire la situazione delle bombe atomiche collocate ad Aviano e alla base di Ghedi in Lombardia. A presentarlo saranno gli avvocati degli attivisti contro la presenza. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

