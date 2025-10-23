Bartolucci l’uomo rimonta | Consar c’è da lavorare
Con 15 punti complessivi, di cui 4 a muro, e un lusinghiero 11 su 16 in attacco, Filippo Bartolucci – centrale pesarese rientrato a Ravenna dopo un anno ad Acicastello – è stato uno dei protagonisti del successo in rimonta della Consar Ravenna contro Porto Viro, nel debutto del campionato di A2. Bartolucci, la vera Consar è quella dei primi 2 set o piuttosto quella dei successivi 3? "Sicuramente siamo partiti un po’ contratti. È dall’inizio della settimana che sapevamo che c’era questa ‘prima’ di campionato in cui, con vari nuovi innesti, dovevamo da subito cominciare molto forte. Nei primi due set siamo partiti a rilento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Rodeo 3’ categoria maschile Mutti e Bartolucci 1’ classificato Alessandro Vignali 2’ classificato Roberti Toselli - facebook.com Vai su Facebook
Consar, buoni segnali. Con Siena è un déjà vu - CONSAR: Russo 4, Canella 8, Valchinov 7, Dimitrov 11, Zlatanov 10, Bartolucci 10, Goi (L); Ciccolella 1, Gottardo 6, Iurlaro, Giacomini, Bertoncello 5, Gabellini. Scrive ilrestodelcarlino.it