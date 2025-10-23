Con 15 punti complessivi, di cui 4 a muro, e un lusinghiero 11 su 16 in attacco, Filippo Bartolucci – centrale pesarese rientrato a Ravenna dopo un anno ad Acicastello – è stato uno dei protagonisti del successo in rimonta della Consar Ravenna contro Porto Viro, nel debutto del campionato di A2. Bartolucci, la vera Consar è quella dei primi 2 set o piuttosto quella dei successivi 3? "Sicuramente siamo partiti un po’ contratti. È dall’inizio della settimana che sapevamo che c’era questa ‘prima’ di campionato in cui, con vari nuovi innesti, dovevamo da subito cominciare molto forte. Nei primi due set siamo partiti a rilento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bartolucci, l’uomo rimonta: "Consar, c’è da lavorare"