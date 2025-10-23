Barella Inter nel mirino la 300esima presenza | spunta la statistiche record in Serie A
Inter News 24 Barella Inter, le ultime sul momento del centrocampista nerazzurro a cui Cristian Chivu vuole continuare ad affidarsi. I dettagli. Nicolò Barella è uno dei giocatori più emblematici dell’ Inter, rappresentando alla perfezione l’intensità che contraddistingue la squadra nerazzurra. Con il suo dinamismo e la sua grinta, è un punto di riferimento indiscusso per i tifosi e per l’allenatore Cristian Chivu. In questa stagione di Serie A, Barella ha raggiunto un altro importante traguardo: insieme a Patrizio Masini, è il giocatore che ha recuperato il maggior numero di palloni, ben 42. Un dato che testimonia il suo costante impegno in fase di recupero e la sua abilità nel contribuire alla transizione difensiva della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com
