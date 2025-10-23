Barbaro non ci fu bancarotta | dopo quasi 10 anni imputati tutti assolti
Si è concluso con una assoluzione piena, “perché il fatto non sussiste”, il procedimento giudiziario per bancarotta fraudolenta che vedeva imputati i proprietari dei famosi negozi Barbaro di Napoli. I guai giudiziari per il noto marchio di abbigliamento e accessori di lusso sono iniziati con un sequestro, risalente al 2016, per un presunto crac da quattro milioni di euro: per gli inquirenti gli imputati avevano sottratto alla massa fallimentare le risorse finanziarie dell’azienda Barbaro srl trasferendole alla Barbaro B&V. La sentenza è stata pronunciata poco fa dalla quinta sezione penale collegiale del tribunale di Napoli (presidente Sorrentino, giudice a latere Ferrigno e De Stefano). 🔗 Leggi su Ildenaro.it
