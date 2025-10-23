Barbara Mazzali lascia la Regione | Torno alla caccia Al suo posto Debora Massari

Barbara Mazzali ha rassegnato le dimissioni da assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda di Regione Lombardia. L'annuncio è arrivato nel pomeriggio di mercoledì 22 ottobre, poco dopo che la stessa Mazzali aveva lasciato a Lariofiere di Erba per un convegno dedicato alle. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

