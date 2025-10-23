Bar Carlino segui la diretta dell’evento prima della sfida Bologna - Steaua Bucarest

Bologna, 23 ottobre 2025 – Inizia la seconda puntata di ‘ Bar Carlino ’: venite a trovarci da ‘ Neri Pasticceria Caffetteria ’, in via Saragozza 81 durante questa ora di diretta, assieme ai nostri cronisti. Vivremo il pre-partita rossoblù in attesa della sfida tra la Steaua Bucarest e il Bologna, in programma alle 18.45 in Romania. Per chi non riesce a raggiungerci sotto il Portico di San Luca, non si deve preoccupare. Potete seguirci anche sul canale 88 del digitale terrestre e anche sui nostri canali social. Quella di oggi è un’altra puntata da non perdere, dopo quella del debutto in Europa League, in cui verranno raccontate ulteriori curiosità e aneddoti della squadra di Vincenzo Italiano, con il tecnico che seguirà i giocatori dall’ospedale dopo il ricovero per una polmonite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

