Bar Carlino che festa L’amore rossoblù raggiunge Bucarest | un pre-partita fortunato

Ilrestodelcarlino.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 23 ottobre 2025 –  Per vincere le partite, c’è bisogno dei goal. E Bar Carlino questo lo sa bene e infatti ha acceso, oggi pomeriggio, i riflettori della sua terza puntata con un bomber d’eccezione: il campione Giacomo Cipriani, ex attaccante rossoblù, che ai nostri microfoni ha raccontato cosa serve per vincere la sfida che la squadra di mister Italiano ha sostenuto questa sera a Bucarest. Sotto il portico più bello del mondo, quello di San Luca, infatti, la nostra trasmissione ha accompagnato i rossoblù nel pre-partita contro la Steaua, con un’ora di diretta da Neri Pasticceria Caffetteria, in via Saragozza 81. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

