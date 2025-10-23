Bando Info-point 2025 | 30 visite guidate gratuite per turisti e residenti

Brindisireport.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Si colgono i risultati del finanziamento ottenuto tramite il bandoInfo-point anno 2025” con Brindisi Mare d’Inverno. La Commissione congiunta di Marketing Territoriale e Turismo del Comune di Brindisi, presieduta dai consiglieri Mario Borromeo e Luca Tondi, ha presentato il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

30 date per conoscere Brindisi: un ricco calendario di visite guidate gratuite - Si colgono i risultati del finanziamento ottenuto tramite il bando “Info- Segnala brundisium.net

bando info point 2025“30 date per conoscere Brindisi”: un ricco calendario di visite guidate gratuite per scoprire la città - Brindisi si racconta attraverso trenta appuntamenti gratuiti, pensati per turisti e residenti, che dal 31 ottobre all’11 gennaio offriranno l’occasione di riscoprire la città e il suo territorio. Si legge su brindisisera.it

