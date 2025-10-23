Bando Info-point 2025 | 30 visite guidate gratuite per turisti e residenti
BRINDISI - Si colgono i risultati del finanziamento ottenuto tramite il bando “Info-point anno 2025” con Brindisi Mare d’Inverno. La Commissione congiunta di Marketing Territoriale e Turismo del Comune di Brindisi, presieduta dai consiglieri Mario Borromeo e Luca Tondi, ha presentato il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
