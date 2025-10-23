bandito bussa al finestrino anziana scippata in auto

di Antonella Marchionni Le aveva bussato al finestrino fingendo di voler chiedere un’informazione. Lei, un’anziana al volante nel quartiere di Fano 2, ha abbassato il vetro per ascoltarlo. Ma quell’uomo voleva la sua borsa. In un attimo l’ha minacciata, ha aperto lo sportello, si è infilato nell’abitacolo e, con violenza, ha tentato di strappargliela di mano. La donna ha resistito, stringendola sotto il braccio, ma è stata più volte strattonata finché il malvivente non è riuscito a portargliela via, fuggendo tra le auto. Ferita e sotto choc, è stata soccorsa e medicata al pronto soccorso. Da quel momento sono scattate le indagini del commissariato di Fano, coordinate dalla procura, che in pochi giorni hanno portato all’arresto di un uomo di origine campana, già noto per reati legati alla tossicodipendenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

