Bandecchi la vera star delle elezioni in Campania

Imprenditore, uomo del fare e da due anni alla guida del Comune di Terni con una lista civica, Stefano Bandecchi torna in campo con una sua lista in Campania: "Eurostat ci dice che la Campania è la terza regione europea a più elevato rischio povertà ed esclusione sociale. Un dato grave, che i politi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bandecchi, la vera star delle elezioni in Campania

Approfondisci con queste news

Antonio De Angelis (FI) va al dunque: «Un risparmio di 50mila euro per il Comune di Terni» #terni #napoli #Bandecchi #campania #forzaitalia - facebook.com Vai su Facebook

Boccia duetta con Bandecchi sulle note di Mina e Celentano: “La dedico a tutti gli uomini veri” - Intercettati dal Karaoke Reporter, Dejan Cetnikovic, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi e Maria Rosaria Boccia cantano "Acqua e Sale", l'iconico brano di Mina e Adriano Celentano. Da repubblica.it

Elezioni Regionali Campania, Bandecchi vuole Maria Rosaria Boccia come candidata: potrebbe sfidare Sangiuliano - Il sindaco di Terni Bandecchi ha proposto a Maria Rosaria Boccia la candidatura alle Regionali in Campania, dove potrebbe trovare Sangiuliano ... Riporta virgilio.it

Regionali Campania, Bandecchi candida Maria Rosaria Boccia: “Siamo una coppia politica”. Potrebbe sfidare Sangiuliano - Maria Rosaria Boccia, imprenditrice di Pompei e figura centrale del caso politico che lo scorso anno ha portato alle dimissioni dell’allora ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, sarà candidata ... Lo riporta tg.la7.it