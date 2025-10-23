Bandecchi la vera star delle elezioni in Campania

Imprenditore, uomo del fare e da due anni alla guida del Comune di Terni con una lista civica, Stefano Bandecchi torna in campo con una sua lista in Campania: "Eurostat ci dice che la Campania è la terza regione europea a più elevato rischio povertà ed esclusione sociale. Un dato grave, che i politi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bandecchi, la vera star delle elezioni in Campania

Antonio De Angelis (FI) va al dunque: «Un risparmio di 50mila euro per il Comune di Terni» #terni #napoli #Bandecchi #campania #forzaitalia - facebook.com Vai su Facebook

Il video di Maria Rosaria Boccia e Bandecchi che duettano con 'Acqua e sale'. Lei: "La dedico agli uomini veri" - La dottoressa Boccia è una brava persona", ha aggiunto il sindaco di Terni alla fine dell'esibizione ai microfoni di 'Th ... today.it scrive

Boccia-Bandecchi le cantano a tutti / IL VIDEO - Boccia e Bandecchi, candidati alle Regionali in Campania con Dimensione Bandecchi, si cimentano in un duetto in stile Mina Celentano. Riporta iltempo.it

Boccia duetta con Bandecchi sulle note di Mina e Celentano: “La dedico a tutti gli uomini veri” - Intercettati dal Karaoke Reporter, Dejan Cetnikovic, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi e Maria Rosaria Boccia cantano "Acqua e Sale", l'iconico brano di Mina e Adriano Celentano. Lo riporta repubblica.it