Banca Valsabbina apre una nuova filiale e sono 75 | è la prima in Valcamonica

Banca Valsabbina arriva a 75: tante sono le filiali del principale istituto bancario bresciano a seguito dell'ultima e recentissima apertura della sede di Via Roccole a Darfo Boario Terme. È la prima della Valcamonica, ma la quarantaquattresima in provincia di Brescia: con la nuova apertura, la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

