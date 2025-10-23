Bambino di 7 anni muore in un frontale tra due auto
Un bambino di sette anni è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale tra due auto lungo la statale Porrettana all'altezza di Lovoleto, frazione del comune di Granarolo (Bologna). I medici non sono riusciti a salvare il piccolo: troppo gravi i traumi riportati. 🔗 Leggi su Today.it
ULTIM'ORA - Un drone russo sull'asilo in pieno giorno. Uccisi un bambino di 12 anni e una neonata nella regione di Kiev Zelensky: «Uno sputo in faccia alla pace» - facebook.com Vai su Facebook
