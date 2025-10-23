Ballabio con giovani e famiglie | quasi mezzo milione di euro per l' istruzione

Un impegno economico importante per un paese di 4mila abitanti: ammonta a oltre 463mila euro l’importo stanziato dal Comune di Ballabio per garantire un servizio scolastico efficiente e all’avanguardia. Il Piano di diritto allo studio 202526, recentemente approvato dal Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Silvia Sardone. . Il sindaco di Ballabio minacciato di morte da alcuni ospiti del centro d'accoglienza. L'episodio è avvenuto dopo che i giovani avevano importunato una ragazza. Un episodio inaccettabile. Chi si comporta così non merita di stare in Italia. - facebook.com Vai su Facebook

SCONTRO AUTO-MOTO TRA BALLABIO E BALISIO, GRAVE UN GIOVANE CENTAURO – Valsassinanews – Il primo quotidiano on line della Valsassina, Valvarrone e dintorni - https://go.shr.lc/4orcaAM via @shareaholic - X Vai su X

Pieve, case per giovani e famiglie. In arrivo quasi 200 appartamenti - Housing sociale, alloggi in classe A in vendita convenzionata e in affitto a canone calmierato. Riporta ilgiorno.it

Giovani, oltre due su tre vivono con i genitori. In 10 anni quasi 100 mila laureati hanno fatto le valigie - 2023, si è osservato un costante aumento dei giovani italiani che scelgono di stabilirsi all’estero, mentre ... Scrive corriere.it

Giubileo dei giovani: attesi in Umbria quasi 15.500. L’arcivescovo Boccardo, “nell’esperienza di comunicazione e comunione il vero tesoro dell’avventura giubilare” - Dal 24 al 29 luglio, oltre 15mila giovani da Italia e da tre continenti (Asia, Europa e America) arriveranno in Umbria per partecipare al Giubileo dei giovani con Papa Leone XIV, che culminerà il 3 ... agensir.it scrive