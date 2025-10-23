Bahar fuori dal set | l’abitudine segreta di Özge Özpirinççi che i fan non conoscono

Dietro la forza e la dolcezza di Bahar, la protagonista di La forza di una donna, si nasconde una donna sorprendentemente semplice e autentica. Özge Özpirinççi, l’attrice turca che ha dato vita a uno dei personaggi più amati di Canale 5, ha rivelato in una recente intervista un dettaglio del tutto inaspettato sulla sua vita quotidiana: un’ abitudine segreta che la accompagna da anni, anche nei giorni più frenetici sul set. Contrariamente a quanto si possa pensare, Özge non ama il lusso o la mondanità: la sua routine fuori dal lavoro è scandita da piccoli gesti. L’attrice ha confessato che, dopo ogni giornata di riprese intensa, non va a dormire senza ascoltare la sua playlist di vecchie canzoni italiane, una tradizione nata durante un viaggio a Roma anni fa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it