Bagnoli partita la bonifica per l'America's Cup Gli abitanti di Coroglio | Noi aspettiamo da 40 anni
Il Commissario di Bagnoli, Gaetano Manfredi: "Al via la bonifica delle aree a ridosso colmata. Passo importante che si attendeva da anni". Gli abitanti di Borgo Coroglio: "Siamo fiduciosi, speriamo in tempi celeri. Aspettiamo da 40 anni il risanamento". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
“Orban ormai gioca una partita tutta sua, e il rapporto privilegiato con Trump nel braccio di ferro con Bruxelles. Probabile che l’UE debba inghiottire boccone amaro”, spiega Mattia Bagnoli - X Vai su X
***Napoli. Carabinieri controllano la zona dello stadio durante la partita, 6 persone denunciate Nel quartiere Fuorigrotta i carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli hanno effettuato un servizio a largo raggio nei pressi dello stadio Diego Armando Maradona - facebook.com Vai su Facebook
Bagnoli, al via i lavori di bonifica davanti alla colmata. Manfredi: «Passo importante per dare nuovo volto all’area» - Come anticipato dal Mattino e come promesso dal commissario straordinario di Governo per la rigenerazione ... Si legge su msn.com
A Bagnoli il mare sarà balneabile dopo l’America’s Cup: l’annuncio del sindaco Manfredi - Alla presentazione dell'evento velistico, che si svolgerà a Napoli nel 2027, il sindaco Manfredi ha annunciato il tanto atteso completamento della bonifica ... Lo riporta fanpage.it
America's Cup, le istituzioni ai cittadini: "Bagnoli rinascerà" - Gli attivisti contestano: "Operazioni speculative mentre le vittime del bradisismo sono senza casa" ... Riporta napolitoday.it