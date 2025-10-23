Bagnoli al via la bonifica davanti alla colmata | ruspe e sub in azione per il risanamento del mare

2anews.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono partiti i lavori di dragaggio e messa in sicurezza a Bagnoli in vista dell’America’s Cup 2027: Manfredi parla di “passo importante per restituire l’area ai cittadini” Sono ufficialmente partiti i lavori di bonifica dell’area antistante la colmata di Bagnoli, un intervento atteso da anni che segna un passaggio fondamentale per la rigenerazione del quartiere. . 🔗 Leggi su 2anews.it

bagnoli al via la bonifica davanti alla colmata ruspe e sub in azione per il risanamento del mare

© 2anews.it - Bagnoli, al via la bonifica davanti alla colmata: ruspe e sub in azione per il risanamento del mare

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

bagnoli via bonifica davantiBagnoli, al via i lavori di bonifica davanti alla colmata. Manfredi: «Passo importante per dare nuovo volto all’area» - Come anticipato dal Mattino e come promesso dal commissario straordinario di Governo per la rigenerazione ... Riporta msn.com

bagnoli via bonifica davantiBagnoli, partita la bonifica per l’America’s Cup. Gli abitanti di Coroglio: “Noi aspettiamo da 40 anni” - Il Commissario di Bagnoli, Gaetano Manfredi: “Al via la bonifica delle aree a ridosso colmata. Scrive fanpage.it

Manifestazione a Bagnoli, con America's cup a rischio bonifica - La preoccupazione è che "dietro il paravento della Coppa America si voglia stravolgere l'originaria prospettiva di bonificare la linea di costa per ripristinare quella grande spiaggia, libera, ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Bagnoli Via Bonifica Davanti