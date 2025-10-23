Bagnoli al via i lavori di bonifica davanti alla colmata Manfredi | Passo importante per dare nuovo volto all?area

Ilmattino.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bagnoli, al via ufficialmente la bonifica dell?area antistante la colmata. Come anticipato dal Mattino e come promesso dal commissario straordinario di Governo per la rigenerazione di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

bagnoli al via i lavori di bonifica davanti alla colmata manfredi passo importante per dare nuovo volto allarea

© Ilmattino.it - Bagnoli, al via i lavori di bonifica davanti alla colmata. Manfredi: «Passo importante per dare nuovo volto all?area»

Approfondisci con queste news

bagnoli via lavori bonificaBagnoli, al via lavori di bonifica davanti alla colmata - Come promesso dal commissario straordinario di Governo per la rigenerazione di Bagnoli e sindaco di Napoli ... Da msn.com

bagnoli via lavori bonificaBagnoli, al via i lavori di bonifica davanti alla colmata. Manfredi: «Passo importante per dare nuovo volto all’area» - Bagnoli, al via ufficialmente la bonifica dell’area antistante la colmata ... Secondo ilmattino.it

bagnoli via lavori bonificaBagnoli, sprint sui cantieri: al via lavori di bonifica davanti alla colmata - L'articolo Bagnoli, sprint sui cantieri: al via lavori di bonifica davanti alla colmata proviene da OttoPagine. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bagnoli Via Lavori Bonifica