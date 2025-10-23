Bagnoli al via i lavori di bonifica davanti alla colmata Manfredi | L’area avrà presto un nuovo volto
Bagnoli, al via ufficialmente la bonifica dell’area antistante la colmata. Come promesso dal commissario straordinario di Governo per la rigenerazione di Bagnoli e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, in queste ore sono partite le attività delle opere di risanamento marino dell’area, previste nel piano approvato dalla Cabina di regia su Bagnoli e accelerate in previsione dell’America’s Cup 2027. Ad eseguire i lavori, un raggruppamento temporaneo di imprese. A loro è stata affidata la direzione di esecuzione per le attività di bonifica da ordigni bellici inesplosi nel fondale marino interessato dalla bonifica, già in corso da fine settembre, con un team di subacquei esperti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
