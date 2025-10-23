Bagnaia sbotta a Sepang | Si sentono un sacco di stronzate Io e la Ducati non riusciamo a capire
Bagnaia spazientito dal rumore di fondo che ha accompagnato la sua stagione difficile in Ducati: "Ho sempre dimostrato che quando mi sono trovato bene sono riuscito a performare bene". 🔗 Leggi su Fanpage.it
