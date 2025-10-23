Bagnacavallo buoni spesa fino a 18mila euro e contributi una tantum | nuove risorse per gli alluvionati
La Giunta comunale di Bagnacavallo ha stabilito, nella seduta del 21 ottobre, la riapertura dei termini per le domande di contributi derivanti dalla raccolta fondi “Emergenza alluvioni Bagnacavallo”. Dal 27 ottobre le famiglie colpite dall’alluvione del settembre 2024 e che non hanno già. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
