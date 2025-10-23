Bagnacavallo buoni spesa fino a 18mila euro e contributi una tantum | nuove risorse per gli alluvionati

Ravennatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta comunale di Bagnacavallo ha stabilito, nella seduta del 21 ottobre, la riapertura dei termini per le domande di contributi derivanti dalla raccolta fondi “Emergenza alluvioni Bagnacavallo”. Dal 27 ottobre le famiglie colpite dall’alluvione del settembre 2024 e che non hanno già. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

bagnacavallo buoni spesa finoIl Comune riapre i termini per le domande di accesso ai fondi raccolti tramite le donazioni dei privati - A Bagnacavallo riaprono i termini per le domande di accesso ai contributi dalla raccolta fondi per le alluvioni. Secondo ravennaedintorni.it

bagnacavallo buoni spesa finoBagnacavallo: Riaperti i termini per accedere ai contributi della raccolta “Emergenza alluvioni” - La Giunta comunale di Bagnacavallo ha stabilito, nella seduta del 21 ottobre, la riapertura dei termini per le domande di contributi derivanti dalla raccolta fondi “Emergenza alluvioni Bagnacavallo”. Come scrive ravennawebtv.it

Cerca Video su questo argomento: Bagnacavallo Buoni Spesa Fino