Azioni USA | la rivoluzione silenziosa delle small e mid cap

Quifinanza.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre i t itoli dei giornali continuano a puntare i riflettori sulle mega cap tecnologiche e sul boom dell’intelligenza artificiale, sotto la superficie si sta consumando una storia più silenziosa, ma potenzialmente più duratura: le azioni small e mid cap statunitensi si stanno posizionando come la prossima grande opportunità di mercato. Lo sottolinea Matt Mahon, Portfolio Manager, T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund, T. Rowe Price spiegando che da oltre un anno, i titoli speculativi ad alto beta dominano i rendimenti, riecheggiando la leadership ristretta dell’era delle dot-com. Ma la storia ci insegna che tali frenesie raramente durano a lungo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

