Avviate le operazioni di bonifica nella zona di Pescopagano

Interventi di bonifica in località Pescopagano, a Mondragone. Non si fermato le operazioni di pulizia e riqualificazione ambientale in città e dopo le attività effettuate in viale Colline e viale Letizia, i lavori di bonifica ora interesseranno viale delle Palme, nell’area di Pescopagano.“Questi. 🔗 Leggi su Casertanews.it