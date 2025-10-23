Avviate le operazioni di bonifica nella zona di Pescopagano
Interventi di bonifica in località Pescopagano, a Mondragone. Non si fermato le operazioni di pulizia e riqualificazione ambientale in città e dopo le attività effettuate in viale Colline e viale Letizia, i lavori di bonifica ora interesseranno viale delle Palme, nell’area di Pescopagano.“Questi. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche questi approfondimenti
Riunita cabina di regia per bonifica campo rom Scordovillo. Cronoprogramma iniziative avviate,a dicembre fine lavori esterni #ANSA - X Vai su X
Raddoppio Piadena-#Mantova: in costruzione il #ponte ferroviario sul fiume Oglio. Ci troviamo tra i comuni di Bozzolo e Marcaria. Nelle fasi preparatorie avviate questa estate vi è il completamento della #bonifica del sito e l’avanzamento nella creazione di u - facebook.com Vai su Facebook