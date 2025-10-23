Avventure tra le pagine al Musme 2025 | Disegnando la storia! Con Emanuele Apostolidis

Padovaoggi.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In compagnia di Emanuele Apostolidis, autore della fortunata serie Paleo Stories e del nuovo fumetto Archeo Tales, scopriremo tutti i segreti che si nascondono dietro la creazione di una storia a fumetti. Con Paleo Stories entreremo nel mondo affascinante della paleontologia, incontrando alcuni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Avventure tra le pagine al Musme 2025: "Disegnando la storia! Con Emanuele Apostolidis" - In compagnia di Emanuele Apostolidis, autore della fortunata serie Paleo Stories e del nuovo fumetto Archeo Tales, scopriremo tutti i segreti che si nascondono dietro la creazione di una storia a fume ... Riporta padovaoggi.it

Avventure tra le pagine, torna in 70 musei e spazi culturali - leggiamo al museo' tra i più grandi eventi diffusi dedicati ai piccoli lettori. Scrive ansa.it

"Avventure fra le pagine", letture per bambini in 17 musei del Veneto - Promosso dal network veneziano Kid Pass, "Avventure fra le pagine" avvicina le famiglie alla cultura, con eventi di intrattenimento educativo in tutta Italia. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Avventure Pagine Musme 2025