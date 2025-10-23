Avventure tra le pagine al Musme 2025 | Disegnando la storia! Con Emanuele Apostolidis
In compagnia di Emanuele Apostolidis, autore della fortunata serie Paleo Stories e del nuovo fumetto Archeo Tales, scopriremo tutti i segreti che si nascondono dietro la creazione di una storia a fumetti. Con Paleo Stories entreremo nel mondo affascinante della paleontologia, incontrando alcuni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
