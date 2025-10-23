Avio al voto l’aumento di capitale da 400 milioni senza Leonardo Delfin valuta la partecipazione; l’obiettivo è sostenere il piano di investimenti strategici
L’assemblea punta a rafforzare la presenza internazionale di Avio e a sostenere i nuovi programmi spaziali. Il governo segue da vicino l’operazione considerata strategica per l’industria aerospaziale italiana Avio, al via il voto per l’aumento di capitale da 400 milioni senza Leonardo, che ha. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Scopri altri approfondimenti
Via libera dal Parlamento europeo alla revisione delle norme dell'Ue sulle patenti di guida, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza stradale e ridurre le vittime della strada. Le nuove disposizioni, approvate automaticamente in seconda lettura senza voto de - facebook.com Vai su Facebook
Avio: verso aumento di capitale senza Leonardo, Delfin aperta ad aderire - Oggi l'assemblea dei soci su iniezione da 400 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Da ilsole24ore.com
***Avio: aumento capitale da 400 mln e piano con stima +15% annuo ebitda - Avio approva il nuovo piano industriale e propone ai soci un aumento di capitale fino a 400 milioni ... Lo riporta ilsole24ore.com
Avio vola alto con ricavi a quota 235 milioni di euro, parte il maxi aumento di capitale - La società del settore aerospaziale ha chiuso il primo semestre 2025 con un portafoglio ordini ... Come scrive affaritaliani.it