Aversa Sgomberi alle palazzine di San Lorenzo i residenti | Senza reddito dove andiamo?

“No agli sfratti, sì alla sanatoria”. È questo lo slogan dei residenti delle palazzine di San Lorenzo che, questa mattina, si sono presentati al Comune per chiedere lo stop agli sgomberi in corso nel rione. Da tempo, infatti, la zona è . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa. Sgomberi alle palazzine di San Lorenzo, i residenti: “Senza reddito dove andiamo?”

Altre letture consigliate

Aversa, "Il Dono": scongiurato lo sgombero, ma resta il nodo della sede - #Pupiatv - facebook.com Vai su Facebook

San Cipriano d’Aversa, rapina tabaccheria armato di coltello: poi fuga con l’incasso - Proprio nei giorni in cui ricadono le festività di Ferragosto e la gente si gode le meritate ferie estive, le attività rimaste aperte sul territorio sono costrette a fare i conti con la violenza e ... Scrive ilmattino.it

Sgomberati due palazzi di sette piani a rischio crollo a San Pasquale - Due palazzi di sette piani nel quartiere Carrassi di Bari sono stati sgomberati dagli agenti della polizia locale per il rischio di crollo. Segnala rainews.it