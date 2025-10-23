Aversa al ‘Gallo’ completati i lavori finanziati con i fondi europei del Pnrr
Tempo di lettura: 2 minuti Il presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, ha effettuato questa mattina un sopralluogo presso l’Istituto Tecnico Economico “Alfonso Gallo” di Aversa, dove sono stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria che hanno interessato le strutture sportive esterne e i servizi igienici dell’edificio scolastico. L’intervento, finanziato con fondi europei del PNRR – Next Generation EU, ha riguardato il rifacimento del campo di calcio a 5 in erba sintetica, la riqualificazione del campo polivalente esterno e l’adeguamento dei servizi igienico-sanitari dell’intero edificio scolastico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dott.ssa Ivana Gallo - Psicologa Psicoterapeuta - facebook.com Vai su Facebook
Completati lavori della prima Casa di comunità nel Siracusano - Sono stati completati nella sede dell'ex ospedale Di Maria di Avola i lavori della prima Casa della comunità realizzata sul territorio della provincia di Siracusa. Segnala ansa.it
Completati i lavori al cimitero: "Opera importante per la comunità" - Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale di Porto Recanati, guidata dal sindaco Andrea Michelini, che ... Da ilrestodelcarlino.it