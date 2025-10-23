Tempo di lettura: 2 minuti Il presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, ha effettuato questa mattina un sopralluogo presso l’Istituto Tecnico Economico “Alfonso Gallo” di Aversa, dove sono stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria che hanno interessato le strutture sportive esterne e i servizi igienici dell’edificio scolastico. L’intervento, finanziato con fondi europei del PNRR – Next Generation EU, ha riguardato il rifacimento del campo di calcio a 5 in erba sintetica, la riqualificazione del campo polivalente esterno e l’adeguamento dei servizi igienico-sanitari dell’intero edificio scolastico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aversa, al ‘Gallo’ completati i lavori finanziati con i fondi europei del Pnrr