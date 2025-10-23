Avengers | Doomsday Brie Larson e Jeremy Renner spoilerano il loro ritorno nel film Marvel?
I due interpreti di Captain Marvel e Occhio di Falco hanno glissato sulla loro partecipazione al prossimo crossover sui Vendicatori, ma la loro presenza è praticamente scontata se non in Doomsday almeno in Secret Wars La rivelazione del cast di Avengers: Doomsday ha visto la presenza di diversi volti noti, alcuni già anticipati dalle indiscrezioni e diverse sorprese. Molti altri invece erano assenti, tra cui Jeremy Renner (Occhio di Falco), uno dei Vendicatori originali, e Brie Larson (Captain Marvel). È molto probabile che entrambi questi attori torneranno (se non per Doomsday, sicuramente per Secret Wars), ma non lo sapremo con certezza fino al secondo annuncio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Brie Larson alla domanda se Captain Marvel tornerà in Avengers: Doomsday: “Grazie per la domanda e sapete bene che non vi posso rispondere” - facebook.com Vai su Facebook
Nia DaCosta says she visited the set of ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ a couple weeks ago “[Kevin Feige] wrote me a letter for my UK visa.” (via @guardian) - X Vai su X
Avengers: Doomsday, Captain Marvel ci sarà? Brie Larson fa la misteriosa - Brie Larson (non) ha risposto a chi le chiedeva lumi sulla sua possibile presenza in Avengers: Doomsday come Captain Marvel ... Segnala cinema.everyeye.it
Brie Larson Keeps Her MCU Return a Secret But Debuts New Hairstyle Before Avengers: Doomsday - Doomsday rumors after debuting a new pixie cut while staying silent about her Captain Marvel return in the MCU. Si legge su fandomwire.com
Brie Larson And Jeremy Renner Address Potential MCU Returns In AVENGERS: DOOMSDAY And SECRET WARS - Though one was a little more forthcoming than the other, both Jeremy Renner and Brie Larson have both weighed- Come scrive comicbookmovie.com