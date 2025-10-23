Avengers | Doomsday Brie Larson e Jeremy Renner spoilerano il loro ritorno nel film Marvel?

I due interpreti di Captain Marvel e Occhio di Falco hanno glissato sulla loro partecipazione al prossimo crossover sui Vendicatori, ma la loro presenza è praticamente scontata se non in Doomsday almeno in Secret Wars La rivelazione del cast di Avengers: Doomsday ha visto la presenza di diversi volti noti, alcuni già anticipati dalle indiscrezioni e diverse sorprese. Molti altri invece erano assenti, tra cui Jeremy Renner (Occhio di Falco), uno dei Vendicatori originali, e Brie Larson (Captain Marvel). È molto probabile che entrambi questi attori torneranno (se non per Doomsday, sicuramente per Secret Wars), ma non lo sapremo con certezza fino al secondo annuncio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

