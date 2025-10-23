Avellino una proposta per tutelare le colonie feline e sensibilizzare i cittadini
Un’iniziativa concreta per la tutela degli animali e la sensibilizzazione della comunità si propone di essere adottata anche nel territorio di Avellino. A proporla è la XII Commissione Tutela e Diritti degli Animali - Intergruppo parlam. Sud dell'Intergruppo parlamentare Sviluppo Sud, aree. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
