Avellino spostamento condotta idrica in via Piave | chiusura dell’erogazione idrica il 27 ottobre
Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, dovendo effettuare un intervento programmato di manutenzione che prevede lo spostamento di una condotta idrica in via Piave di Avellino (cantiere ex scuola Dante Alighieri), si rende necessario effettuare la chiusura dell’erogazione idrica dalle ore 09:00. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondisci con queste news
IrpiniaTv. . Il Comune di Avellino riporta i commercianti ambulanti nel parcheggio dello stadio in occasione delle partite di calcio al Partenio. A sei anni dallo spostamento del mercato bisettimanale in Campo Genova, l’ente valuta soluzioni alternative anche pe - facebook.com Vai su Facebook
Crisi idrica in Irpinia, reti e fognature: 71 milioni dalla Regione - Programmazione degli interventi su reti e condotte idriche oltre che sui sistemi fognari, la giunta regionale approva la delibera di indirizzo che predispone l'utilizzo di risorse ... Lo riporta ilmattino.it
Si rompe la condotta idrica di Cassano: disagi in 86 comuni della provincia di Avellino - Si rompe una condotta adduttrice sul territorio di Cassano, in serata ieri la riparazione si è conclusa ma i tempi per ripristinare le forniture sono lunghi. ilmattino.it scrive
Sindaci Irpinia, 'anno scolastico a rischio per crisi idrica' - "Dotare le scuole di serbatoi e sistemi di autoclave in grado di assicurare un regolare approvvigionamento idrico". Riporta notizie.tiscali.it