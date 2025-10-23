Avellino spostamento condotta idrica in via Piave | chiusura dell’erogazione idrica il 27 ottobre

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, dovendo effettuare un intervento programmato di manutenzione che prevede lo spostamento di una condotta idrica in via Piave di Avellino (cantiere ex scuola Dante Alighieri), si rende necessario effettuare la chiusura dellerogazione idrica dalle ore 09:00. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

