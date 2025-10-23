Avellino-Spezia nona giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Contro i liguri ultimi in classifica gli irpini cercano di ripartire dopo l’ultimo ko. Avellino-Spezia si giocherà sabato 25 ottobre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Partenio. AVELLINO-SPEZIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dodici punti raccolti dagli irpini in otto partite. La sconfitta subita nel derby contro la Juve Stabia non deve cancellare quanto di buono fatto dalla squadra di Biancolino, che ha vinto tre gare, pareggiate altrettante e perse due. Imperativo ripartire subito. I liguri sono ancora desolatamente ultimi in classifica e reduci da due sconfitte consecutive contro Palermo e Cesena. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Avellino-Spezia: i dettagli per la prevendita biglietti #Avellino - facebook.com Vai su Facebook
Avellino-Spezia, prevendita biglietti al via: tutte le info per la nona giornata di Serie BKT - Avellino 1912 comunica che partirà martedì 21 ottobre, alle ore 15:00, la prevendita in vista del match tra Avellino e Spezia che verrà disputato sabato 25 ottobre 2025 alle ore 15:00 presso lo ... Segnala today.it
Avellino-Spezia, domani parte la prevendita: info e prezzi - Avellino 1912 comunica che partirà martedì 21 ottobre, alle ore 15:00, la prevendita in vista del match tra Avellino e Spezia che verrà disputato sabato 25 ottobre 2025 alle ore 15:00 presso lo ... Secondo msn.com
L’Avellino riparte verso lo Spezia: Tutino scalda i motori, Rigione accelera - Dopo la sconfitta di Castellammare, il gruppo si è guardato negli occhi per. Scrive tuttob.com