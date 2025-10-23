Avellino scoperto garage trasformato in centro estetico
Esercitava abusivamente l'attività di estetista all'interno del garage della propria abitazione. L'hanno scoperta i militari della guardia di finanza di Ariano Irpino, in provincia di Avellino che, su mandato della Procura di Benevento, hanno fatto irruzione nel locale di pertinenza dell'abitazione di edilizia residenziale di cui la donna era assegnataria. Nel corso dell'intervento sono stati identificati i clienti presenti e acquisita la documentazione extracontabile che ha consentito di risalire all'ammontare dei ricavi non dichiarati al fisco. Lo stanzone nel quale operava presentava gravi carenze igienico-sanitarie ed era privo dei requisiti minimi di sicurezza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Scoperto un salone di bellezza abusivo ad Ariano Irpino, Avellino, all'interno di un garage in un'abitazione popolare. #arianoirpino #estetistaabusiva #cronacaavellino #avellinoeprovincia #social #storie - facebook.com Vai su Facebook
GdF Avellino: garage trasformato in studio estetico abusivo - I Finanzieri del Comando Provinciale di Avellino, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio finalizzati al contrasto dell’abusivismo commerciale e professionale, hanno scoperto, in ... Si legge su msn.com
Ariano irpino, garage trasformato in studio estetico abusivo - I Finanzieri del Comando Provinciale di Avellino, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio finalizzati al contrasto dell’abusivismo commerciale e professionale, hanno ... Riporta corriereirpinia.it
Ariano Irpino, sotto sequestro un garage trasformato in centro estetico abusivo - La titolare è stata denunciata alla Procura di Benevento per esercizio abusivo della professione di ... Lo riporta orticalab.it