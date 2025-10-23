Esercitava abusivamente l'attività di estetista all'interno del garage della propria abitazione. L'hanno scoperta i militari della guardia di finanza di Ariano Irpino, in provincia di Avellino che, su mandato della Procura di Benevento, hanno fatto irruzione nel locale di pertinenza dell'abitazione di edilizia residenziale di cui la donna era assegnataria. Nel corso dell'intervento sono stati identificati i clienti presenti e acquisita la documentazione extracontabile che ha consentito di risalire all'ammontare dei ricavi non dichiarati al fisco. Lo stanzone nel quale operava presentava gravi carenze igienico-sanitarie ed era privo dei requisiti minimi di sicurezza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Avellino, scoperto garage trasformato in centro estetico