Avellino detenuto condannato per minacce e uso illecito di cellulare
Avellino – Un detenuto è stato condannato dal Tribunale di Avellino a un anno e due mesi di reclusione per i reati di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione e resistenza a pubblico ufficiale. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico, che ha accolto la richiesta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
