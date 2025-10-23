Avellino detenuto condannato per minacce e uso illecito di cellulare

Avellinotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino – Un detenuto è stato condannato dal Tribunale di Avellino a un anno e due mesi di reclusione per i reati di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione e resistenza a pubblico ufficiale. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico, che ha accolto la richiesta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

avellino detenuto condannato minacceAvellino, dirette social da una cella del carcere: condannato detenuto - L'articolo Avellino, dirette social da una cella del carcere: condannato detenuto proviene da OttoPagine. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Avellino Detenuto Condannato Minacce