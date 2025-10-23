Avanti tutta contro l' islamismo radicale fra i cheerleader della libertà di stampa

Iltempo.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo tre mesi di lavoro di inchiesta sui legami fra Hamas e la politica in Italia, nel silenzio dei leader della sinistra e coperti dalla guerriglia di piazza che confondeva il regime terroristico che ha annichilito Gaza con la sacra aspirazione della Palestina a vedere riconosciuto il proprio Stato, adesso che il mondo vede in faccia quell'orrore anche in Italia lentamente si scioglie il ghiaccio che congelava la connivenza fra islamismo radicale e propaganda antisemita. Ieri il vicepremier Matteo Salvini insieme ad altri esponenti della maggioranza ha chiesto l'espulsione di Mohammad Hannoun dall'Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

avanti tutta contro l islamismo radicale fra i cheerleader della libert224 di stampa

© Iltempo.it - Avanti tutta contro l'islamismo radicale, fra i cheerleader della libertà di stampa

Contenuti che potrebbero interessarti

avanti tutta contro islamismoCerno: avanti tutta contro l'islamismo radicale, fra i cheerleader della libertà di stampa - Dopo tre mesi di lavoro di inchiesta sui legami fra Hamas e la politica in Italia, nel silenzio dei leader della sinistra e coperti dalla guerriglia ... Si legge su iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Avanti Tutta Contro Islamismo