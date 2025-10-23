Avanti tutta contro l' islamismo radicale fra i cheerleader della libertà di stampa

Dopo tre mesi di lavoro di inchiesta sui legami fra Hamas e la politica in Italia, nel silenzio dei leader della sinistra e coperti dalla guerriglia di piazza che confondeva il regime terroristico che ha annichilito Gaza con la sacra aspirazione della Palestina a vedere riconosciuto il proprio Stato, adesso che il mondo vede in faccia quell'orrore anche in Italia lentamente si scioglie il ghiaccio che congelava la connivenza fra islamismo radicale e propaganda antisemita. Ieri il vicepremier Matteo Salvini insieme ad altri esponenti della maggioranza ha chiesto l'espulsione di Mohammad Hannoun dall'Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

