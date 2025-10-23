Autunno lungo il Gogna | escursione gratuita nella riserva lago di Serranella
In occasione della settima edizione di Cammina Natura, giornata nazionale delle guide ambientali escursionistiche (promossa da Aigae), escursione gratuita alla scoperta dei colori e dei profumi dell'autunno, nel cuore della riserva Lago di Serranella, lungo il percorso del Gogna. Programma della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
