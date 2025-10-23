Autorità portuale Francesco Rizzo nominato presidente

Francesco Rizzo è il nuovo presidente dell'autorità portuale di Messina. La nomina nel pomeriggio direttamente dal vicepremier e ministro Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini con la firma del relativo decreto. Rizzo, commissario straordinario dell'Authority già dallo scorso aprile, gestirà. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

