Autorità portuale Francesco Rizzo nominato presidente

23 ott 2025

Francesco Rizzo è il nuovo presidente dell'autorità portuale di Messina. La nomina nel pomeriggio direttamente dal vicepremier e ministro Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini con la firma del relativo decreto. Rizzo, commissario straordinario dell'Authority già dallo scorso aprile, gestirà. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

