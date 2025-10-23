Automobili Mignatta porta a Bologna la Rina barchetta V8 da 500 cavalli

La prestigiosa Fiera Auto e Moto d’Epoca di Bologna, la più importante esposizione continentale del motorismo storico, in calendario al Polo Fieristico di Bologna dal 23 al 26 ottobre, vedrà fra i suoi protagonisti Automobili Mignatta. Il costruttore esporrà la sua barchetta due posti denominata “ Rina “, di cui sono stati aperti gli ordini di vendita (i prezzi indicativi si aggirano attorno ai 290 mila euro più Iva). L’auto rende omaggio alle mitiche automobili degli anni Sessanta e punta su eleganza, innovazione, cura artigianale e “godimento” nella guida. Rina prevede una modernissima struttura monoscocca di fibra di carbonio, materiale impiegato anche per la carrozzeria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Automobili Mignatta porta a Bologna la “Rina”, barchetta V8 da 500 cavalli

Approfondisci con queste news

Automobili Mignatta porta a Bologna la “Rina”, barchetta V8 da 500 cavalli - Alla Fiera Auto e Moto d’Epoca debutta la sportiva artigianale piemontese, ispirata alle icone degli anni Sessanta e costruita a mano in fibra di carbonio ... Da ilfattoquotidiano.it

Auto e Moto d'Epoca 2025, programma ed eventi della fiera di Bologna - E a proposito del polo espositivo tedesco, dalla collezione arriverà a Bologna anche la Mercedes- Da tg24.sky.it

Auto e Moto d’Epoca 2025: Bologna capitale del motorismo - Si apre oggi la 42ª Auto e Moto d’Epoca: un viaggio tra storia, design e innovazione che trasforma BolognaFiere nella capitale internazionale del ... Si legge su affaritaliani.it