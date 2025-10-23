Auto si schianta e si ribalta il conducente fugge via | incidente stradale nel Salernitano
Incidente stradale a Montecorvino Pugliano in provincia di Salerno. Auto si ribalta in via Sorbo: fuggito il conducente. Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Con la moto si schianta contro un'auto sulla via Emilia a San Nicolò, grave un uomo di 53 anni - facebook.com Vai su Facebook
https://lapresse.it/cronaca/2025/10/19/vicenza-auto-si-schianta-contro-fontana-morti-tre-ragazzi-ad-asiago-due-giovani-feriti/… Vicenza, auto si schianta contro fontana: morti tre ragazzi ad Asiago. Il sindaco: “Andava a velocità folle” - X Vai su X
Auto sbanda, si schianta sul guardrail e finisce ribaltata: conducente miracolata - Incidente sulla A31 a Thiene: un’auto si ribalta dopo l’impatto con il guardrail. nordest24.it scrive
Si schianta contro il parapetto, auto finisce ribaltata in mezzo alla strada: conducente intrappolato - Auto ribaltata a Panchià: 77enne soccorso dai vigili del fuoco e portato in ospedale, non è in pericolo di vita. nordest24.it scrive
Auto impazzita si ribalta nel giardino di una casa: fermata da un albero - Spettacolare incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, in val Sarentina: la conducente ha perso il controllo della macchina che è "volata" sotto strada (foto VvFf Sarentino) ... Si legge su altoadige.it