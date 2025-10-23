Auto si schianta e si ribalta il conducente fugge via | incidente stradale nel Salernitano

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente stradale a Montecorvino Pugliano in provincia di Salerno. Auto si ribalta in via Sorbo: fuggito il conducente. Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

auto schianta ribalta conducenteAuto sbanda, si schianta sul guardrail e finisce ribaltata: conducente miracolata - Incidente sulla A31 a Thiene: un’auto si ribalta dopo l’impatto con il guardrail. nordest24.it scrive

auto schianta ribalta conducenteSi schianta contro il parapetto, auto finisce ribaltata in mezzo alla strada: conducente intrappolato - Auto ribaltata a Panchià: 77enne soccorso dai vigili del fuoco e portato in ospedale, non è in pericolo di vita. nordest24.it scrive

auto schianta ribalta conducenteAuto impazzita si ribalta nel giardino di una casa: fermata da un albero - Spettacolare incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, in val Sarentina: la conducente ha perso il controllo della macchina che è "volata" sotto strada (foto VvFf Sarentino) ... Si legge su altoadige.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Schianta Ribalta Conducente