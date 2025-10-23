Auto e Moto d’Epoca 2025 | Tutto Porsche insieme ad Ebimotors a Bologna

Per il quinto anno consecutivo continua la partnership tra la rivista specializzata Tutto Porsche ed il team Ebimotors. Alla manifestazione Auto e Moto d’Epoca di Bologna, la più grande fiera d’Europa per il mondo della passione automobilistica, i due nomi “di spicco” del porschismo nazionale e non solo si ritrovano per mettersi in mostra. Al padiglione 31 sarà possibile ammirare una rarissima Porsche Carrera 2.8 RSR. Di seguito tutte le informazioni della manifestazione. Evento principale: Auto e Moto d’Epoca – Bologna. Auto e Moto d’Epoca è il salone internazionale più importante in Europa dedicato alle auto e moto storiche. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Auto e Moto d’Epoca 2025: Tutto Porsche insieme ad Ebimotors a Bologna

