Auto e Moto d’Epoca 2025 | Tutto Porsche insieme ad Ebimotors a Bologna

Ilgiornaledigitale.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il quinto anno consecutivo continua la partnership tra la rivista specializzata Tutto Porsche ed il team Ebimotors. Alla manifestazione Auto e Moto d’Epoca di Bologna, la più grande fiera d’Europa per il mondo della passione automobilistica, i due nomi “di spicco” del porschismo nazionale e non solo si ritrovano per mettersi in mostra. Al padiglione 31 sarà possibile ammirare una rarissima Porsche Carrera 2.8 RSR. Di seguito tutte le informazioni della manifestazione. Evento principale: Auto e Moto d’Epoca – Bologna. Auto e Moto d’Epoca è il salone internazionale più importante in Europa dedicato alle auto e moto storiche. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

auto e moto d8217epoca 2025 tutto porsche insieme ad ebimotors a bologna

© Ilgiornaledigitale.it - Auto e Moto d’Epoca 2025: Tutto Porsche insieme ad Ebimotors a Bologna

News recenti che potrebbero piacerti

auto moto d8217epoca 2025Auto e Moto d'Epoca 2025, programma ed eventi della fiera di Bologna - E a proposito del polo espositivo tedesco, dalla collezione arriverà a Bologna anche la Mercedes- tg24.sky.it scrive

auto moto d8217epoca 2025Auto e Moto d’Epoca 2025: Bologna capitale del motorismo - Si apre oggi la 42ª Auto e Moto d’Epoca: un viaggio tra storia, design e innovazione che trasforma BolognaFiere nella capitale internazionale del ... Da affaritaliani.it

auto moto d8217epoca 2025Auto e Moto d'Epoca, al via 42esima edizione tra mito e memoria - Prende il via domani a BolognaFiere la 42esima edizione di Auto e Moto d'Epoca, salone europeo dedicato al motorismo storico, con oltre 235. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Moto D8217epoca 2025