AUTO E MOTO D’EPOCA 2025 accende i motori a Bologna

(Adnkronos) – E' stata innaugurata oggi la prestigiosa 42ª edizione di Auto e Moto d’Epoca che si conferma il più importante salone europeo dedicato al motorismo storico. “Auto e Moto d’Epoca non è solo una fiera, ma il luogo dove passato e futuro dei motori si incontrano – dichiara Mario Carlo Baccaglini, Presidente Intermeeting – a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

News recenti che potrebbero piacerti

Auto Moto Napoli Expo S.p.A. Dopo il grande successo della prima edizione con oltre 40.000 spettatori, è con l’esposizione di più 1.000 auto e moto e la presenza di oltre 100 militari, Auto Moto Napoli Expo si conferma la fiera più grande del Centro-Sud dedic - facebook.com Vai su Facebook

Auto e Moto d’Epoca 2025: Bologna capitale del motorismo - Si apre oggi la 42ª Auto e Moto d’Epoca: un viaggio tra storia, design e innovazione che trasforma BolognaFiere nella capitale internazionale del ... Come scrive affaritaliani.it

Auto e Moto d’Epoca 2025: Tutto Porsche insieme ad Ebimotors a Bologna - Auto e Moto d'Epoca: all'evento di Bologna del 2025 Ebimotors scende in campo insieme alla rivista Tutto Porsche ... Segnala ilgiornaledigitale.it

Anas al salone di Auto e Moto d’Epoca con 7 mezzi in uso dagli anni ’30 ai ’70 - Tra gli espositori della 42° edizione di Auto e Moto d'Epoca c'è anche Anas con la presenza di significativi mezzi aziendali storici ... Lo riporta msn.com