Auto a metano in fiamme sulla SR71 a Subbiano nessun ferito
Paura nella mattinata di oggi lungo la Strada Regionale 71 nel comune di Subbiano, dove un’ auto alimentata a metano è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, que hanno rapidamente domato l’incendio e proceduto alla messa in sicurezza del veicolo, ormai quasi completamente distrutto. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’evento. Terminate le operazioni di spegnimento, l’area è stata affidata al soccorso stradale per la rimozione del mezzo. Presenti sul luogo anche i Carabinieri per i rilievi di rito e la gestione della viabilità. 🔗 Leggi su Lortica.it
