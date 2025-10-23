Autista uccisoconfermati fermi 3 ultrà

17.55 Il Gip convalida il fermo per i tre ultrà della Sebastiani Basket Rieti per l'agguato al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita a uno degli autisti. L'accusa per gli ultrà è di omicidio volontario aggravato. Su richiesta del procuratore, disposta per i tre la custodia cautelare in carcere. Durante l'udienza gli indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere al giudice. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

