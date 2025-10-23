Autista ucciso nel pullman intercettazione shock di uno dei tre ultras

“Potrei essere stato anche io, non lo so, perché io in quella dinamica ho tirato avendo il pullman davanti”. È quanto sarebbe stato detto da Kevin Pellecchia, il più giovane degli ultrà fermati per l’omicidio di Raffaele Marianella, in una delle intercettazioni ambientali registrate in questura. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Autista morto nell’assalto al pullman di tifosi: le intercettazioni incastrano gli ultrà - Oggi, giovedì 23 ottobre, davanti al gip Giorgia Bova, sono comparsi Alessandro Barberini, Manuel Fortuna e Kevin Pellecchia ... notizie.it scrive

Omicidio Marianella, gli ultrà esultavano dopo il raid punitivo: «Li abbiamo distrutti e sfondati». Le intercettazioni in Questura - Piove a dirotto quando Alessandro Barberini, Manuel Fortuna e Kevin Pellecchia scendono in manette dal cellulare della Penitenziaria e si infilano rapidamente dentro il Tribunale di Rieti dove ... Lo riporta leggo.it

Autista ucciso a Rieti, un ultras in un'intercettazione: "Potrei essere stato io, il mio era il sasso più appuntito" - Il più giovane dei tre fermati, Kevin Pellecchia, 20 anni, avrebbe ammesso di aver lanciato il sasso che ha ucciso Raffaele Marianella: l’intercettazione ambientale registrata negli uffici della Quest ... Si legge su msn.com