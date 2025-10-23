Autista ucciso a Rieti un' ultras in un' intercettazione | Potrei essere stato io il mio era il sasso più appuntito

Il più giovane dei tre ultrà fermati, Kevin Pellecchia, 20 anni, avrebbe ammesso di aver lanciato il sasso che ha ucciso Raffaele Marianella: l’intercettazione ambientale registrata negli uffici della Questura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Autista ucciso a Rieti, un'ultras in un'intercettazione: "Potrei essere stato io, il mio era il sasso più appuntito"

