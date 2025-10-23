Autista mortoultrà | forse sono stato io

16.22 Il 20enne fra i tre ultrà indagati per l'agguato al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita a uno degli autisti, nell'intercettazione fatta in Questura dalla Mobile dice: "Potrei essere stato anche io, non lo so, perché in quella dinamica ho tirato avendolo davanti" (il pullman, ndr). Attesa a Rieti la decisione del Gip per la convalida dei fermi, chiesta dai pm. Altri 8 ultrà sarebbero coinvolti nella vicenda. Per questo sono stati sottoposti al test del Dna. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it