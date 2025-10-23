Autista morto nell'assalto al bus uno dei fermati | Ho tirato un sasso ma non volevamo uccidere

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultrà Barberini in Questura: "Ho tirato un sasso anch’io, in tanti lo abbiamo fatto. Ma non ho ucciso l'autista". "Volevamo fargli vedere chi siamo". Oggi l'interrogatorio davanti al gip per i tre tifosi del Rieti per la convalida del fermo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

