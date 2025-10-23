Australia la spettacolare migrazione dei granchi rossi dell' Isola di Natale

Lapresse.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Australia è cominciata la spettacolare migrazione dei granchi rossi. Milioni di esemplari hanno invaso le strade dell’ Isola di Natale, per raggiungere le spiagge dell’Oceano Indiano e riprodursi. Uno spettacolo che si ripete ogni anno nel periodo delle piogge, tra ottobre e dicembre. Si prevede una migrazione di circa 100 milioni di granchi rossi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

australia la spettacolare migrazione dei granchi rossi dell isola di natale

© Lapresse.it - Australia, la spettacolare migrazione dei granchi rossi dell'Isola di Natale

Altri contenuti sullo stesso argomento

australia spettacolare migrazione granchiAustralia, iniziata migrazione dei granchi rossi - È iniziata sull’isola di Christmas, in Australia, la stagione della migrazione dei granchi rossi, che ogni anno attraversano l’isola per raggiungere l’oceano e riprodursi. tg24.sky.it scrive

Australia, la spettacolare migrazione dei granchi rossi dell'Isola di Natale - Milioni di esemplari hanno invaso le strade dell'Isola di Natale, per raggiungere le spiagge dell'Oceano Indiano e ... Da stream24.ilsole24ore.com

australia spettacolare migrazione granchiMilioni di granchi rossi invadono l’Isola di Natale per la spettacolare migrazione annuale: il video - Le immagini, riprese il 22 ottobre, mostrano un fiume rosso in movimento che trasforma strade e sentieri in ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Australia Spettacolare Migrazione Granchi