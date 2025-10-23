Australia la spettacolare migrazione dei granchi rossi dell' Isola di Natale
In Australia è cominciata la spettacolare migrazione dei granchi rossi. Milioni di esemplari hanno invaso le strade dell’ Isola di Natale, per raggiungere le spiagge dell’Oceano Indiano e riprodursi. Uno spettacolo che si ripete ogni anno nel periodo delle piogge, tra ottobre e dicembre. Si prevede una migrazione di circa 100 milioni di granchi rossi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
