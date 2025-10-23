Australia il report sul Vaccino Covid e gli effetti avversi | su 141666 inoculati 17500 morti 311 aborti 4513 pericarditi 1997 miocarditi – VIDEO

All’interno del file sono presenti 10 fogli di lavoro che, spiegano gli autori, permetterebbero di filtrare e analizzare le segnalazioni per tipo di vaccino, età, lotto e gravità della reazione In Australia è stato pubblicato report sugli effetti avversi dei Vaccini Covid. Secondo quanto ripo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Australia, il report sul Vaccino Covid e gli effetti avversi: su 141666 inoculati 17500 morti, 311 aborti, 4513 pericarditi, 1997 miocarditi – VIDEO

Contenuti che potrebbero interessarti

Il primo open day per il vaccino negli ambulatori tra San Donà, Portogruaro, Jesolo. Alla campagna hanno aderito anche alcune farmacie. L’accesso è libero ma è consigliata la prenotazione per evitare le attese - facebook.com Vai su Facebook

Djokovic in Australia un anno dopo l’espulsione per vaccino Covid: dubbi sull’accoglienza dei tifosi - Novak Djokovic torna in Australia un anno dopo l’espulsione per il vaccino anti Covid: tanti dubbi sull’accoglienza dei tifosi dopo il suo comportamento dell’inizio 2022. Come scrive fanpage.it

Djokovic e l'espulsione dall'Australia per il vaccino anti Covid: «Quando arrivo in aeroporto ho ancora un trauma, ma nessun rancore» - Agli Australian Open Novak Djokovic va a caccia dello Slam numero 25 in carriera: il serbo si presenta in forma, dopo la conquista dell'oro a Parigi, tanto riposo (ha rinunciato all'ultima parte della ... Da corriere.it

Per Djokovic il vaccino non è più un problema: torna in Australia dopo l'espulsione dello scorso anno - Stavolta senza dover dormire in una stanza decadente tra scarafaggi e cibo scaduto. Secondo ilgazzettino.it