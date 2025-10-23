"La carenza di personale infermieristico è una criticità strutturale: riconoscerne il valore significa tutelare la sanità pubblica". Così il sindacato autonomo Fials in riferimento alle recenti dichiarazioni della direttrice generale dell’Ausl, Agostina Aimola. Illustrando in commissione consiliare i numeri dell’organico dell’Azienda sanitaria, la dg ha ammesso: "Sulle risorse infermieristiche il problema c’è, non ci siamo mai nascosti. Soprattutto perché non si trovano". Ma, detto questo, oggi la situazione complessiva del personale dell’Azienda, che comprende anche medici, operatori socio-sanitari e altri professionisti, è "stabile, se non in piccolo incremento", ha proseguito Aimola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ausl a corto di infermieri. Fials: "Soluzione condivisa"