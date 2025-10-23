Auriemma M5S | Politica e camorra un intreccio intollerabile Serve una rivoluzione etica vera
Tempo di lettura: 2 minuti Una decina di indagati, di cui alcuni sono amministratori locali e sono agli arresti domiciliari, accuse gravissime che vanno dal voto di scambio politico-mafioso all’induzione indebita, dalla rivelazione di segreti d’ufficio al favoreggiamento personale. È questo il bilancio dell’inchiesta “Suessola” della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e della Guardia di Finanza di Caserta, che sta portando alla luce presunti legami e condizionamenti del clan Massaro nel Comune di Santa Maria a Vico. Ai domiciliari anche la vicesindaca di Forza Italia, già pronta a candidarsi alle prossime elezioni regionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
