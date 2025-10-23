Auriemma M5S | Politica e camorra un intreccio intollerabile Serve una rivoluzione etica vera

Anteprima24.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Una decina di indagati, di cui alcuni sono amministratori locali e sono agli arresti domiciliari, accuse gravissime che vanno dal voto di scambio politico-mafioso all’induzione indebita, dalla rivelazione di segreti d’ufficio al favoreggiamento personale. È questo il bilancio dell’inchiesta “Suessola” della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e della Guardia di Finanza di Caserta, che sta portando alla luce presunti legami e condizionamenti del clan Massaro nel Comune di Santa Maria a Vico. Ai domiciliari anche la vicesindaca di Forza Italia, già pronta a candidarsi alle prossime elezioni regionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

auriemma m5s politica e camorra un intreccio intollerabile serve una rivoluzione etica vera

© Anteprima24.it - Auriemma (M5S): “Politica e camorra, un intreccio intollerabile. Serve una rivoluzione etica vera”

Contenuti che potrebbero interessarti

Auriemma (M5s): “Referendum, sulla cittadinanza meglio lo Ius scholae” - Roma, 5 giugno 2025 – Carmela Auriemma, vicecapogruppo del M5s alla Camera, per i referendum dell’8 e 9 giugno il movimento propone quattro Sì e un ‘fate come volete’. Segnala quotidiano.net

Movimento 5 stelle, Carmela Auriemma: «Impegno costante per lavoratori Trasnova e precari Poste» - Giornata intensa di impegni sul tema del lavoro nell’agenda della parlamentare e coordinatrice provinciale napoletana del M5S Carmela Auriemma. Riporta ilmattino.it

Trasnova, Auriemma (M5S): «Vicina a lavoratori: salvaguardare i posti di lavoro e garantire un futuro» - "Mi associo alle legittime preoccupazioni espresse dai lavoratori di Trasnova, che in un recente comunicato hanno manifestato tutta la loro apprensione in vista del tavolo istituzionale convocato al ... Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Auriemma M5s Politica Camorra